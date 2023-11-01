Герман Эль Класико об интересе «Волгаря» к защитнику «Амкала» Левшуку: «Какой смысл? В Медиалиге больше ресурсов, чем у большинства команд Второй лиги»

Теги Первая лига Вторая лига Б Волгарь Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Арсений Левшук Медиафутбол

Президент «Амкала» Герман рассказал об интересе «Волгаря» к Арсению Левшуку.

«Была заинтересованность от команды ФНЛ «Волгарь». Хотели пригласить на сборы. Во-первых, это решение должно приниматься Сеней. Это будет странно, если я буду его толкать. Он один из главных лидеров в команде. Я поддерживаю его решение. 

Мне кажется, что Сеня давно переквалифицировался в того самого медийного футболиста, который показывает, что можно не только играть в футбол, но и контент снимать. Я не представляю канал без Сени. 

Хочу ли, чтобы игроки «Амкала» переходили в профессиональный футбол? Если игра в РПЛ, то, конечно, да. В Медиалиге больше ресурсов, чем у большинства команд Второй Лиги. Какой смысл? Здесь есть возможность развиваться, чем-то заниматься после футбола, зарабатывать себе на жизнь», – рассказал Герман.

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1 комментарий

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Пикачу82
У клубов второй лиги средняя зарплата 40-50 тысяч рублей, и надо вкалывать каждый день на тренировках, ездить разъездами по стране и жить в далеке от дома. Все это удовольствие за 40-50 тысяч рублей в месяц, те кто получают 100 и выше единицы! И на кой хрен людям такое удовольствие? От любви к футболу? Конечно лучше играть в столичной медиалиге, особо не напрягаться, никуда не ездить, еще где-то работать или играть и получать куда большие бабки. + в медиалиге и болельщиков куда больше ходит и информационная составляющая куда круче. Так что прав чувак!
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