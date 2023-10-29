Экс-главный тренер «Амкла» Бабин об игре Рахимова в финале Медиалиги: «Он не предал эту игру, он играл до конца»

Теги Амкал Winline Медиалига БроукБойз Алишер Рахимов Медиафутбол

Юрий Бабин высказался об игре Алишера Рахимова в финале Winline Медиалиги.

«Прошла неделя, улеглись страсти после финала Медиалиги и его безумной развязки. Меня эта развязка порадовала. В мире, где принято идти по головам и делать все ради победы, даже мерзкие вещи, нашелся игрок, который поступил максимально романтично – он не выбил этот мяч.

Это неестественно для атакующего игрока – бить в аут или мимо. Он продолжал играть в футбол, он ударил по воротам. Да, я как тренер и просто как член команды не хотел бы, чтобы так поступали мои игроки. Да, команду подвел!

Но он не предал эту игру, он играл до конца, он подарил нам еще два голевых момента и послематчевые булитальти», – заявил экс-главный тренер «Амкала».

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