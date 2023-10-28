«Со стороны, наверное, это было очень плохо. Три минуты по нулям играли – такого баскетбол еще не видел». Герман Эль Класико о матче с 2Drots в Лига Ставок Media Basket

Герман Эль Класико высказался о матче против 2Drots в Лига Ставок Media Basket.

«Амкал» обыграл 2Drots со счетом 20:17 в третьем туре Лига Ставок Media Basket. В начале матча на площадку команды вышли медийными составами.

Во втором матче «Амкал» обыграл Rocket Team (25:21).

«Во втором матче было меньше медийных? Ну, так и соперник такой. Там всего полтора человека медийных, что сделать.

Там люди выходят, которые в Единой лиге ВТБ играли. Они жестче нас на бумаге были. Приходится соответствовать. Но у нас Феликс успел выскочить поиграть. Футбики заряжены и готовы, на бровке были Мишка Прокоп и Карат. В следующий раз их еще обязательно увидим.

Было забавно. Наверное, для баскета это было очень плохо со стороны. Нам было круто. Три минуты по нулям играли [против 2Drots] – такого баскетбол еще не видел.

Новая медийная баскетбольная лига от Winline? Я слышал, но она немного другого формата. Нам писали, но там турнир пройдет в 1-2 дня. Потом это долго будет все выходить. Но там играют профессионалы, медийные только менторы», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.