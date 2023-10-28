«Здесь свобода, сам могу решать, когда мне выходить. В медиафутболе все больше становлюсь наблюдателем». Вагабонд сравнил медиабаскетбол и медиафутбол

Теги Амкал Герман Эль Класико 2Drots Андрей Сибскана Олег Вагабонд Феликс Лига Ставок Media Basket медиабаскетбол Медиафутбол

Вагабонд высказался после матча «Амкал» – 2Drots в Лига Ставок Media Basket.

«Амкал» обыграл 2Drots со счетом 20:17 в третьем туре Лига Ставок Media Basket.

«Как договорились с Сибычем выйти медийными в начале матча? Я очень рад, что ребята поддержали эту идею. Я знаю, что они любят баскет, как и я.

Я с удовольствием сыграл с пацанами: Герман, Сибыч. Еще Феликса ждали, но против нас он не вышел. Идея родилась просто. Мы заходили в лигу не для того, чтобы выпускать профессионалов. Это для нас и контент, и развлечение.

Получаю здесь больше игровой практики, чем в медиафутболе? Ну, одни плюсы. Тут я могу сам решать, когда мне выходить. Приятнее, когда ты непосредственный участник. В медиафутболе я все больше становлюсь наблюдателем. Это давит.

Здесь свобода, кайф. Просто я спортсмен, а для спортсмена играть – это необходимо.

Новая баскетбольная медийная лига от Winline? Давно слухи ходят. Проблема в том, что именно в баскетболе эти конторы воюют очень сильно между собой. Из-за этой войны мы потеряли нескольких игроков, потому что строго запрещено играть в другой лиге, если ты уже играешь в одной.

Надеюсь, что эти войны пропадут. С удовольствием будем участвовать во всех баскетбольных медийных лигах», – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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