«Это как детей в баскетбол учат играть – мы где-то на этом уровне». Эдамс о матче против «Амкала» в Лига Ставок Media Basket

Теги Амкал 2Drots Эдамс Лига Ставок Media Basket медиабаскетбол Медиафутбол

Эдамс высказался после матча «Амкал» – 2Drots в Лига Ставок Media Basket.

«Амкал» обыграл 2Drots со счетом 20:17 в третьем туре Лига Ставок Media Basket.

«В чем разница между первым и вторым сезоном медиабаскета? В первом сезоне я был травмирован. Секунд на 20 с травмой тогда вышел. Но прикольно, что команды идут на контакт, чтобы сыграть медийными ребятами 2-3 минуты.

Вернулись ли к медийке, в отличие от медиафутбола? Все-таки баскетбол сравнивать с футболом не то. Это максимально разные вещи. Возможно, в медиабаскете тоже через пару сезонов медийных не будет, а будут играть чисто профики – посмотрим.

Почему за 3 минуты ничего не забили? Ну, это как детей в баскетбол учат играть – вот мы на этом уровне где-то», – сказал Эдамс в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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