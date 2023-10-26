«Сколько бы ни пересекались на поле – максимально неприятный». Чичерин о Левшуке

Никита Чичерин ответил на вопрос «Какого игрока выгнал бы из медиафутбола?».

« . Сколько бы ни пересекались на поле, 2 или 3 раза играли – максимально неприятный в плане поведения на поле.

Наверное, кто-то его считает хорошим футболистом, но сколько ситуаций было: провокации, какое-то странное поведение.

Несколько раз пересекался с Германом [Эль Класико], не вяжется образ Германа и Левшука», – заявил защитник ФК «10».