«Сколько бы ни пересекались на поле – максимально неприятный». Чичерин о Левшуке

Теги Никита Чичерин Амкал Winline Медиалига ФК 10 Арсений Левшук Медиафутбол

Никита Чичерин ответил на вопрос «Какого игрока выгнал бы из медиафутбола?».

«Левшук. Сколько бы ни пересекались на поле, 2 или 3 раза играли – максимально неприятный в плане поведения на поле.

Наверное, кто-то его считает хорошим футболистом, но сколько ситуаций было: провокации, какое-то странное поведение.

Несколько раз пересекался с Германом [Эль Класико], не вяжется образ Германа и Левшука», – заявил защитник ФК «10».

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