«Слуцкий может оказаться в Медиалиге – со своей командой или чьим-то тренером. Он следит, знает, что мы вылетели». Босс «Амкала» Герман о встрече с тренером

Герман Эль Класико рассказал о том, как встретился с Леонидом Слуцким.

«Сейчас вылетел со съемок нового шоу Игоря Джабраилова. Я заходил на свой мотор, а Леонид Викторович Слуцкий выходил со своего.

Мы поздоровались, и он спросил: «Как дела у вас?» Я по инерции ответил: «Все хорошо». Он спрашивает: «В смысле хорошо? Вы же вылетели в 1/4! Как так-то вообще?»

Я удивился и сказал: «Ничего себе! Следите, знаете?» Он ответил: «Конечно, слежу. Конечно, знаю».

И вот что-то мне подсказывает, что в следующем сезоне Медиалиги Леонид Викторович все-таки может оказаться. Со своей командой или чьим-нибудь тренером. Хотя бы на год, попробовать», – сказал президент «Амкала».