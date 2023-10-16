«Слуцкий может оказаться в Медиалиге – со своей командой или чьим-то тренером. Он следит, знает, что мы вылетели». Босс «Амкала» Герман о встрече с тренером

Теги Леонид Слуцкий Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига ФК 10 Игорь Джабраилов Медиафутбол

Герман Эль Класико рассказал о том, как встретился с Леонидом Слуцким.

«Сейчас вылетел со съемок нового шоу Игоря Джабраилова. Я заходил на свой мотор, а Леонид Викторович Слуцкий выходил со своего.

Мы поздоровались, и он спросил: «Как дела у вас?» Я по инерции ответил: «Все хорошо». Он спрашивает: «В смысле хорошо? Вы же вылетели в 1/4! Как так-то вообще?»

Я удивился и сказал: «Ничего себе! Следите, знаете?» Он ответил: «Конечно, слежу. Конечно, знаю».

И вот что-то мне подсказывает, что в следующем сезоне Медиалиги Леонид Викторович все-таки может оказаться. Со своей командой или чьим-нибудь тренером. Хотя бы на год, попробовать», – сказал президент «Амкала».

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2 комментария

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mot1v
Со своей командой КВН.
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Spaten
Стоило Слуцкому подумать Уж полночь близится, а Германа всё нет, как снизу постучали от Амкала)
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