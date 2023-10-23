Дмитрий Егоров: «Хоть одна команда была сильнее «Броуков» в этом году? В финале мы были сильнее»
Дмитрий Егоров не видит смысла что-то менять в «БроукБойз».
– Финал – проклятие или достижение?
– Это не проклятие, это называется жить полноценную жизнь и идти к победе. Надо это все перетерпеть, как в сериале, и когда-то прийти.
– Что было в раздевалке?
– Все огорчены. Все немножко в растерянности. Все забывается. Пройдет время и это забудется. И это пройдет. Let it be, как говорится.
– Есть ли цель что-то менять в команде?
– А какой смысл что-то менять? Скажи, хоть одна команда была сильнее «Броуков» в этом году? Твое мнение.
– Нет.
– Что тогда менять, когда ты самый сильный? Мы были сильнее в этом матче.
– Есть объяснение, почему Алишер не выбил мяч?
– Я думаю, что он хотел забить гол.
– Как будете готовиться к Кубку ФНЛ?
– Тренироваться. Сборы? Я пока ничего не знаю. Для того, чтобы к чему-то подготовиться нужно хорошо отдохнуть, – заявил президент «Броуков» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.
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