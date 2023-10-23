«Это «МЮ» против «Баварии» и стамбульский «Ливерпуль» вместе взятые». Журавель о финале Медиалиги

Теги Тимур Журавель Матч ТВ Александр Шепляков Winline Медиалига БроукБойз Алишер Рахимов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Тимур Журавель поделился эмоциями после просмотра финала Winline Медиалиги.

Напомним, в конце матча хавбек «БроукБойз» Рахимов при счете 1:0 мог выбить мяч в аут для чемпионства в Winline Медиалиге, но решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

После чего «Титан» провел атаку, заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Никиты Кашаева.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) победу одержал «Титан» (4:3).

«Если Медиалига проживет еще годы и в ней будет всякая свойственная ей дичь, то все равно такое не перебить уже никогда!

Это «МЮ» против «Баварии» и стамбульский «Ливерпуль» вместе взятые. И это безумный необъяснимый азарт игры, который стоит титула. Невероятно!» – написал комментатор «Матч ТВ».

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Нет, это 💩
+17
-1
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БляхаджинсКарпина
да что уж там! это лучший матч в истории футбола! уровень и страсть которого доселе человечество не видело!
задолбали пиарить убого эту лигу
+13
0
+13
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Дмитрий Караваев
парнишка жив хоть ?
+4
0
+4
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Любезный Коссутий
💩 медиалига, это худшее, что могло случиться с футболом
+1
-1
0
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
эти «комментаторы» никогда не бросят подлизывать букам
0
0
0
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Mohnatiy
Журавель явно не смотрел те две игры, раз сравнивает футбол с клоунадой.
0
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