«Это «МЮ» против «Баварии» и стамбульский «Ливерпуль» вместе взятые». Журавель о финале Медиалиги

Тимур Журавель поделился эмоциями после просмотра финала Winline Медиалиги.

Напомним, в конце матча хавбек «БроукБойз» Рахимов при счете 1:0 мог выбить мяч в аут для чемпионства в Winline Медиалиге, но решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

После чего «Титан» провел атаку, заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Никиты Кашаева.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) победу одержал «Титан» (4:3).

«Если Медиалига проживет еще годы и в ней будет всякая свойственная ей дичь, то все равно такое не перебить уже никогда!

Это «МЮ» против «Баварии» и стамбульский «Ливерпуль» вместе взятые. И это безумный необъяснимый азарт игры, который стоит титула. Невероятно!» – написал комментатор «Матч ТВ».

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли