Сибскана о турне России U21 в Бразилии: «Жаль, что его не раскрутили медийно. Взяли бы хотя бы пару ярких блогеров»
Андрей Сибскана высказался о поездке молодежной сборной России в Бразилию.
«По-белому завидую молодежке сборной России, которая провела турне из 4 матчей по Бразилии. Такую поездку «Амкал» организовал бы гораздо раньше, если бы не увяз в соревновательном футболе. Ведь после отмены Англии («Амкал» должен был сыграть товарищеские матчи в Англии в 2022 – Sports.ru) мы всерьез рассматривали такое футбольное путешествие.
Респект РФС за организацию мероприятия, но очень жаль, что медийно его не раскрутили. Контента можно было выжать уйму и подать под соусом футбольной суперсерии. Хотя бы элементарно можно было взять с собой пару ярких блогеров, дабы сочно показать события.
Тем более тут было, что показывать: 2 победы и 2 ничейки – достойный результат с такими клубами как «Сантос», «Сан-Паулу», «Палмейрас», – сказал капитан «Амкала».
Только для этого не обязательно было блогеров звать, для этого есть пресс служба, которая вероятно вообще не работает.
Даже с точки зрения политики из этого можно было сделать вау мероприятие.