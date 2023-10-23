Сибскана о турне России U21 в Бразилии: «Жаль, что его не раскрутили медийно. Взяли бы хотя бы пару ярких блогеров»

Теги Сантос Палмейрас высшая лига Бразилия сборная России U-21 премьер-лига Россия Сан-Паулу товарищеские матчи (прочее) Андрей Сибскана Медиафутбол

Андрей Сибскана высказался о поездке молодежной сборной России в Бразилию.

«По-белому завидую молодежке сборной России, которая провела турне из 4 матчей по Бразилии. Такую поездку «Амкал» организовал бы гораздо раньше, если бы не увяз в соревновательном футболе. Ведь после отмены Англии («Амкал» должен был сыграть товарищеские матчи в Англии в 2022 – Sports.ru) мы всерьез рассматривали такое футбольное путешествие.

Респект РФС за организацию мероприятия, но очень жаль, что медийно его не раскрутили. Контента можно было выжать уйму и подать под соусом футбольной суперсерии. Хотя бы элементарно можно было взять с собой пару ярких блогеров, дабы сочно показать события.

Тем более тут было, что показывать: 2 победы и 2 ничейки – достойный результат с такими клубами как «Сантос», «Сан-Паулу», «Палмейрас», – сказал капитан «Амкала».

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4 комментария

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Johnie
Мягко говоря, надоели...
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Filipp Gorski
Ага халявный отдых в Бразилию захотели получить
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Сергей Ефимов
Вообще согласен с ним, интересное мероприятие как будто вообще не освещали, ничего интересного не сделали.
Только для этого не обязательно было блогеров звать, для этого есть пресс служба, которая вероятно вообще не работает.
Даже с точки зрения политики из этого можно было сделать вау мероприятие.
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Биркарт фон Грелленорт
Ставь луцк, если при упоминании Сибсканы у тебя в голове всплывает не хайпожор, а легендарная команда по хоккею с мячом. Посмотрим, сколько нас.
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