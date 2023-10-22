Николай Осипов: «Этот финал – один из лучших, в топ-2. Сезон и финал близки к топу»

Николай Осипов считает, что нельзя ставить бронзу «Эгриси» выше победы «Титана».

– Это был лучший сезон ?

– Надо повспоминать, но один из – точно.

– Это был лучший финал?

– Наверное, тоже топ-2. Надо вспоминать, но по ощущениям этот сезон и этот финал близки к топу.

– Это лучший город для проведения финала?

– Один из. Наверное, мне нельзя, как москвичу, не назвать свой любимый город. Я скажу так: мы были во многих городах, но то, как любят футбол здесь, возможно, не любят нигде.

– Гол Кутуза через себя или гол Кашая?

– Гол Кутуза.

– Чем он лучше?

– Наверное, по красоте и сложности исполнения. Но, с другой стороны, гол Кашая в уже закончившееся время, гол, который вывел команду в буллиталити. Было понятно, что серию психологически они, скорее всего, вытянут. Нельзя сказать, что он победный, но он почти победный. Нельзя сравнивать, они оба хороши. Оба сложные и потрясающе красивые.

– Бронза «Эгриси» или чемпионство «Титана»?

– Наверное, нельзя поставить бронзу «Эгриси» выше чемпионства «Титана» просто потому, что «Титан» победил. « » победил так сложно, неожиданно и драматично. Это моменты, а « » – это путь.

Тут очень сложно выбрать: момент или путь? Но и то, и другое достижения команд – потрясающая история, просто потрясающая.

– Вы можете себе представить более непредсказуемый финал и исход?

– Пока нет, – заявил в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.