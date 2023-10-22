Бирюков о победе в Медиалиге: «Я не принимал наркотики, но кажется, что сейчас подобные ощущения, только сильнее»

Кирилл Бирюков рассказал о дальнейших целях «Титана».

– Опиши свои чувства.

– У меня спектр эмоций был: от того, чтобы больше не играть в пятом сезоне, до того, сколько я отдал сил, эмоций в этом конкретном сезоне. И меня вознаградил футбольный бог. Не описать словами, я где-нибудь потом скажу. Может, приглашу Райзена к себе на подкаст, не знаю. Эти эмоции надолго, мне кажется.

– После такого фееричного финала есть ли мысли о переходе в 2Drots?

– Нет пока сейчас мыслей, кроме эйфории.

– «Титан» становился чемпионом везде, где участвовал. Что дальше?

– Как это что? Только 2D два раза подряд выигрывали [ ].

Хочется просто всегда играть на таких стадионах, имея такой антураж и давать вот такие матчи, честно. Каждый раз. Не важно финал или нет, хочется на таких стадионах играть. А для этого нужно всегда гореть, ставить высокие цели, а там уже как футбольный бог решит.

– Чемпионство в Кубке РПЛ – высокая цель?

– В каком Кубке? Да нет, какой. Честно, я не уверен в том, что я... Главное, чтобы меня кто-то в самолет закинул, потому что я не знаю, одно пиво выпью и улечу в космос.

Никакой наркотик не нужен, поймите, когда ты такое испытываешь. Я не принимал наркотики, но мне кажется, что сейчас подобные ощущения, только намного сильнее как будто, – заявил полузащитник « » после победы в Winline Медиалиге в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.