Сборная Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ в декабре: «Тандем Бердыев-Талалаев не захочет проигрывать тандему Кузнецов-Звездин»
Николай Осипов сообщил, что сборная Winline Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ.
«У нас будет возможность сравнить дуэль тренеров в полноценных составах, так как 1-2 декабря будет матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ.
Это официальное соревнование. Тандем Бердыев-Талалаев не захочет проигрывать тандему Кузнецов-Звездин, например.
Это уже решенный вопрос», – сказал президент Winline Медиалиги.
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