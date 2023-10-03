Сборная Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ в декабре: «Тандем Бердыев-Талалаев не захочет проигрывать тандему Кузнецов-Звездин»

Теги Курбан Бердыев Андрей Талалаев Первая лига товарищеские матчи (прочее) Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что сборная Winline Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ.

«У нас будет возможность сравнить дуэль тренеров в полноценных составах, так как 1-2 декабря будет матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ.

Это официальное соревнование. Тандем Бердыев-Талалаев не захочет проигрывать тандему Кузнецов-Звездин, например.

Это уже решенный вопрос», – сказал президент Winline Медиалиги.

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1 комментарий

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Spaten
Наконец то пошёл нормальный футбол))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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