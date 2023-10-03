Сборная Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ в декабре: «Тандем Бердыев-Талалаев не захочет проигрывать тандему Кузнецов-Звездин»

Николай Осипов сообщил, что сборная Winline Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ.

«У нас будет возможность сравнить дуэль тренеров в полноценных составах, так как 1-2 декабря будет матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ.

Это официальное соревнование. Тандем Бердыев-Талалаев не захочет проигрывать тандему Кузнецов-Звездин, например.

Это уже решенный вопрос», – сказал президент Winline Медиалиги.