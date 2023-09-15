«Как главный тренер Илья не рассматривался и им не работал». Егоров ответил Лисицыну

Дмитрий Егоров отреагировал на слова главного тренера «Эгриси» Ильи Лисицына.

В новой серии реалити об «Эгриси» Лисицын сказал, что «БроукБойз» приглашали его на турнир в Казахстан в качестве главного тренера.

«Лисицын приходил как помощник Антона Соснина и как человек, который будет передавать рекомендации, стоя на бровке, когда Соснин играет.

Как главный тренер Илья не рассматривался и им не работал, если быть честными», – рассказал президент «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.