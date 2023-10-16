Николай Осипов: «У Медиалиги будет один турнир в формате сезона в год. Весной будет сезон, осенью – кубок»

Николай Осипов сообщил о будущих изменениях календаря турниров Winline Медиалиги.

«У нас будет один сезон в год. Это значит, что мы переформатируем историю с номерными турнирами и другими активностями.

Еще на встрече команд перед этим сезоном я говорил, что будет один сезон в год. Весной будет сезон, осенью – кубок.

Мы планировали это сделать в этом году. Мы провели МФЛ-3 и хотели сделать кубок осенью. Но на голосовании команд было принято решение сохранить формат сезона.

Экспериментировать и вводить новшества будем в межсезонье», – сказал президент Winline Медиалиги.