Николай Осипов: «У Медиалиги будет один турнир в формате сезона в год. Весной будет сезон, осенью – кубок»

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов сообщил о будущих изменениях календаря турниров Winline Медиалиги.

«У нас будет один сезон в год. Это значит, что мы переформатируем историю с номерными турнирами и другими активностями.

Еще на встрече команд перед этим сезоном я говорил, что будет один сезон в год. Весной будет сезон, осенью – кубок.

Мы планировали это сделать в этом году. Мы провели МФЛ-3 и хотели сделать кубок осенью. Но на голосовании команд было принято решение сохранить формат сезона.

Экспериментировать и вводить новшества будем в межсезонье», – сказал президент Winline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий