Руководитель «Народной Команды» Мак: «Парни бились за себя, за команду. «БроукБойз» не видел, чтобы бились»

Теги Sports.ru Winline Медиалига БроукБойз Народная Команда Медиафутбол

Владислав Мак высказался после вылета «Народной Команды» из WInline Медиалиги.

«Чуть-чуть не повезло. Парни бились за себя, за команду. «БроукБойз» не видел, чтобы бились. Неправильно говорить, что достойное поражение. Очень обидно. Сильно опустошены.

Тем более тут еще тот сезон закончился, новый сезон. Вот эти полгода... Прямо хочется отдохнуть, выдохнуть. Мы не были уставшими, говорит наш начальник команды.

Мы играли позавчера. Сказалось ли это? Не знаю. Если бы парни были бы не готовы, они бы уже запустили», – рассказал руководитель «Народной Команды» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

В четвертьфинале Медиалиги «Народная Команда» проиграла «Броукам» (0:1).

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