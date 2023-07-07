2DROTS — Эгриси: прогноз на матч 07.10.2023, Медиалига

Четвертый сезон Медийной футбольной лиги подходит к своей развязке. После группового этапа и матчей 1/8 финала определились все четвертьфиналисты, и теперь болельщиков ждет самое интересное. Первыми в 1/4 финала сыграют одни из законодателей мод в Медиалиге — 2DROTS. Команда все увереннее заявляет о себе не только в рамках этого турнира, но и во всем российском футболе. Выход в 1/32 финала Кубка России дорогого стоит. 2DROTS являются двукратными чемпионами Медиалиги и трижды играли в финале. В третьем сезоне команда уступила в решающем матче еще одному популярному коллективу «Родине Медиа». По большом счету Медиалига, с одной стороны, вызов классическому футболу с его устоявшимися правилами, с другой стороны, популяризация футбола. Ведь это как в век огромных информационных потоков сравнивать телевидение и интернет. Второй будет явно популярнее.

Как знать, может быть, и за медийными футбольными командами в скором времени следить будут больше, чем за российской Премьер-лигой. Тем более в нынешней ситуации, когда наш футбол лишен возможности выступать на международной арене, внутри страны вакуум постепенно заполняется. Да и команд становится все больше. Если в третьем сезоне летом играло 16 команд, то сейчас их число выросло до двадцати. «Эгриси» принимает участие в чемпионате в третий раз, но никогда ранее эта команда не забиралась так высоко. Для нее выход в четвертьфинал Медиалиги все равно, что выход 2DROTS в 1/32 Кубка России. Теперь вопрос, способны ли футболисты «Эгриси» на сенсацию? Матч состоится в Москве на большой арене стадиона «Моcквич», начало в 14:30 по московскому времени.

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2DROTS

Команда одна из старейших и самых опытных в Медиалиге. Все началось в 2016 году с создания YouTube канала, авторами которого стали Евгений Бабенко и Никита Панасюк. Затем последовали успехи не только в Медиалиге, но и в Кубке страны. В розыгрыше прошлого сезона 2DROTS смогли обыграть команду «Чертаново», а в этом году сумели положить на лопатки сразу три команды второго российского дивизиона, оступились только в матче с подмосковными «Химками», которые еще совсем недавно играли в Премьер-лиге, а теперь выступают в ФНЛ и руководит ими Андрей Талалаев.

Перед матчем было сломано немало копий в прессе, но все же игра показала, что пока любителям тяжело тягаться с представителями второго эшелона российского футбола. Впрочем, вскоре может появится возможность сыграть и с коллективами РПЛ, ведь победитель четвертого сезона Медиалиги получит право сыграть с командами Премьер-лиги в товарищеском турнире — Кубке РПЛ. Так что 2DROTS есть к чему стремиться. В четвертом сезоне команда при жеребьевке попала в группу D, где ее соперниками стали «Дружина», ФК 10, ФК «Деньги» и «Чисто Питер».

Сложным получился стартовый поединок против ФК 10. Годфрид Гаучао вывел 2DROTS вперед в середине первого тайма, но уже вскоре Игорь Киреев забил ответный матч. В оставшееся время команды победителя не выявили, а в серии буллиталити удача была на стороне номинальных хозяев. Зато в оставшихся матчах игроки 2DROTS одержали три победы подряд с общим счетом 12 : 0. В итоге первое место и прямое попадание в четвертьфинал. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием экс-чемпионов Медиалиги.

Медиалига. 02.10.2023, ФК «Деньги» — 2DROTS — 0 : 3

— 0 : Кубок России. 28.09.2023, 2DROTS — «Химки» — 0 : 2

— 0 : Медиалига. 23.09.2023, «Чисто Питер» — 2DROTS — 0 : 3

— 0 : Медиалига. 17.09.2023, «Дружина» — 2DROTS — 0 : 6

— 0 : Медиалига. 10.09.2023, 2DROTS — ФК 10 — 1 : 1 (пен. 2 : 0)

Факты и цифры

2DROTS 3 раза играли в финалах плей-офф Медийной футбольной лиги и являются ее двукратными чемпионами

На групповом турнире у 2DROTS разница забитых и пропущенных мячей составила плюс 12, это второй показатель после «Родины Медиа»

Лучший бомбардир команды Годфрид Гаучао, на его счету 3 забитых мяча, один из них с пенальти

Лучший ассистент Вадим Логинов, он отдал партнерам по команде 2 результативные передачи

Эгриси

Наверняка будет интересно узнать, что «Эгриси» команда Василия Уткина, причем чуть ли не в буквальном смысле. У журналиста контракт с букмекерской конторой Фонбет и все полученные там деньги он выделяет на содержание команды. Футболисты не получают зарплату, трудятся на основной работе, то есть типичный любительский коллектив. Только за победы положены некоторые бонусы. Для «Эгриси» этот сезон третий по счету. Впервые они сыграли во втором сезоне осенью 2022 года и вполне удовлетворительно. В своей группе команда заняла шестое место из девяти участников и до зоны плей-офф ей не хватило всего трех очков.

Летний, третий сезон Медиалиги закончился для «Эгриси» провалом. Последнее место на групповом этапе, забито было всего четыре гола, а пропущено 23, это стало худшим показателем среди всех участников сезона. Тем удивительнее прорыв на этот раз. Первый тур «Эгриси» пропускали и впервые сыграли во втором причем против чемпионов «Родины Медиа». Те заранее обещали выиграть и сделали это с большим запасом со счетом 3 : 0. Зато все три последующих матча команда Василия Уткина выиграла, заняла второе место, а потом за выход в четвертьфинал обыграла казахстанский «Уралец».

Успех во многом объясняется опытным и уже сыгранным коллективом, в «Эгриси» никогда не было большой ротации игроков в межсезонье. К тому же произошла смена тренера, на пост главного пришел Илья Лисицын, и команда перестроилась. Мотивации добавил и сам Уткин, который покрасил волосы в клубные цвета и заявил, что в случае невыхода в плей-офф Медиалиги он расстанется с командой. Все вместе сыграло на пользу. Перед вами результаты пяти последних матчей «Эгриси».

Медиалига. 04.10.2023, «Эгриси» — ФК «Уралец Медиа» — 1 : 0

— ФК «Уралец Медиа» — : 0 Медиалига. 30.09.2023, «Народная Команда» — «Эгриси» — 1 : 5

— 1 : Медиалига. 23.09.2023, «Эгриси» — MFC Kickstown — 3 : 1

— MFC Kickstown — : 1 Медиалига. 16.09.2023, «Козлы» — «Эгриси» — 0 : 3

— «Эгриси» — 0 : Медиалига. 11.09.2023, «Эгриси» — «Родина Медиа» — 0 : 3

Факты и цифры

Лучшим достижением «Эгриси» в Медийной футбольной лиги до сих пор было 6 место в группе во втором сезоне

Лучший бомбардир команды Евгений Григорьев, на его счету 4 забитых мяча, 2 с пенальти

Среди ассистентов лидирует Деннис Акио, на его счету 3 результативные передачи

На счету футболистов «Эгриси» 6 предупреждений, причем все их получили разные игроки

Прогноз на матч 2DROTS — Эгриси

Многие специалисты и любители Медиалиги предполагают, что предстоящая встреча будет поединком Давида и Голиафа. 2DROTS куда более искушенные турнирные бойцы, на их стороне опыт, титулы и многочисленные победы. Однако у игроков «Эгриси» свои соображения на этот счет, они играют на куражи и уже выдали серию из четырех побед подряд. При должной агрессии и игровой дисциплине они вполне могут преподнести еще один сюрприз. И все же однозначным фаворитом первого четвертьфинала являются двукратные чемпионы МФЛ, им и карты в руки.

Где смотреть матч 2DROTS — Эгриси

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