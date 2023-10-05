Форвард 2Drots Гаучо об РПЛ: «Уверен, что потяну уровень. Если «Пари НН» во мне заинтересован, они знают, что делать»

Теги премьер-лига Россия Пари НН 2Drots Гаучо возможные трансферы Медиафутбол

Нападающий 2Drots Гаучо оценил свои перспективы в Мир РПЛ.

В прошлом месяце появилась информация, что ганским форвардом интересуется «Пари НН».

«Не могу сказать, чем закончится история с «Пари НН», посмотрим. Если у них будет серьезная заинтересованность во мне, то они знают, что делать.

Есть руководители клуба, главный тренер – нужно обратиться к ним. Потяну ли я уровень РПЛ? Да, конечно. Уверен в этом», – сказал Гаучо.

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5 комментариев

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Romano1985
Я кстати тоже не плохо играю , может меня ? Да и живу в Нижнем , хотя сам до мозга костей самарский !
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Михаил Дворников
Отдать Сулейманова и подписать Гаучо - это гениально.
Так фартик окончательно от НН отвернется
+3
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+3
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Рокко Сиффредди
Видел его вживую.
Имхо, не потянет вышку. Тяжёлый, медленный.
Вот медиалига или пердив - для него.
+1
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Dmitry Orlov
Чел в матче с командой ФНЛ глупо удалился, а грезит, что его команда РПЛ позовёт. Ещё долго тренироваться надо.
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Dmitry Orlov
Ответ Михаил Дворников
Отдать Сулейманова и подписать Гаучо - это гениально. Так фартик окончательно от НН отвернется
Ну так-то в атаке НН есть Зе Турбо и Кутателадзе.
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