Форвард 2Drots Гаучо об РПЛ: «Уверен, что потяну уровень. Если «Пари НН» во мне заинтересован, они знают, что делать»

Нападающий 2Drots Гаучо оценил свои перспективы в Мир РПЛ.

В прошлом месяце появилась информация, что ганским форвардом интересуется «Пари НН».

«Не могу сказать, чем закончится история с «Пари НН», посмотрим. Если у них будет серьезная заинтересованность во мне, то они знают, что делать.

Есть руководители клуба, главный тренер – нужно обратиться к ним. Потяну ли я уровень РПЛ? Да, конечно. Уверен в этом», – сказал Гаучо.