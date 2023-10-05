Форвард 2Drots Гаучо об РПЛ: «Уверен, что потяну уровень. Если «Пари НН» во мне заинтересован, они знают, что делать»
Нападающий 2Drots Гаучо оценил свои перспективы в Мир РПЛ.
В прошлом месяце появилась информация, что ганским форвардом интересуется «Пари НН».
«Не могу сказать, чем закончится история с «Пари НН», посмотрим. Если у них будет серьезная заинтересованность во мне, то они знают, что делать.
Есть руководители клуба, главный тренер – нужно обратиться к ним. Потяну ли я уровень РПЛ? Да, конечно. Уверен в этом», – сказал Гаучо.
Так фартик окончательно от НН отвернется
Имхо, не потянет вышку. Тяжёлый, медленный.
Вот медиалига или пердив - для него.