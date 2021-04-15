Судья Лапочкин на 10 лет отстранен от футбола. Он не сообщил УЕФА, что через него хотели повлиять на исход матча

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Российский арбитр Сергей Лапочкин получил длительную дисквалификацию от УЕФА.

«Лапочкин отстранен на 10 лет от футбольной деятельности», – сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Лапочкин не сообщил УЕФА, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» – «Бордо».

Матч состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой «Бордо» со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.

УЕФА отстранил Лапочкина на 3 месяца. Он не сообщил о подозрительных обращениях перед игрой отбора ЛЕ в Латвии

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