Судья Лапочкин на 10 лет отстранен от футбола. Он не сообщил УЕФА, что через него хотели повлиять на исход матча

Российский арбитр Сергей Лапочкин получил длительную дисквалификацию от УЕФА.
«Лапочкин отстранен на 10 лет от футбольной деятельности», – сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Лапочкин не сообщил УЕФА, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» – «Бордо».
Матч состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой «Бордо» со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.
УЕФА отстранил Лапочкина на 3 месяца. Он не сообщил о подозрительных обращениях перед игрой отбора ЛЕ в Латвии