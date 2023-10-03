Гендиректор «Зенита» Медведев сравнил игру в хоккей с Путиным с матчем в Медиалиге: «Это одинаково прекрасно»
Александр Медведев сравнил игру за «Чисто Питер» и хоккей с Владимиром Путиным.
– Что лучше: выходить на хоккейную площадку с президентом РФ или играть на легендарном «Петровском» в Медиалиге?
– Это одинаково здорова и прекрасно! – сказал гендиректор «Зенита».
Напомним, генеральный директор «Зенита» вышел на поле в стартовом составе в матче с ФК «10» Азамата Мусагалиева в Winline Медиалиге.
«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.
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