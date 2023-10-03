Гендиректор «Зенита» Медведев сравнил игру в хоккей с Путиным с матчем в Медиалиге: «Это одинаково прекрасно»

Теги Александр Анюков Владислав Радимов Анатолий Тимощук Петровский Владимир Путин Александр Медведев Максим Канунников Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Чисто Питер Медиафутбол

Александр Медведев сравнил игру за «Чисто Питер» и хоккей с Владимиром Путиным.

– Что лучше: выходить на хоккейную площадку с президентом РФ или играть на легендарном «Петровском» в Медиалиге?

– Это одинаково здорова и прекрасно! – сказал гендиректор «Зенита».

Напомним, генеральный директор «Зенита» вышел на поле в стартовом составе в матче с ФК «10» Азамата Мусагалиева в Winline Медиалиге.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

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16 комментариев

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maks44
Что-то давно наш президент в хоккей не играл. Переживаю - здоров ли?
+21
-1
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Ковид 07.10.52
Красиво жить на народное достояние себе не запрещают, главное вовремя лизнуть, по Шевчуку.
+17
0
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Ярик01
Язык нагуталинил
+17
-1
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Recreated
Спросите у Вована, какой язык у жабы?
+8
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Oleg Olegov
Гендиректор «Зенита» Медведев сравнил игру в хоккей с Путиным с оргазмом: «Это одинаково прекрасно»
+6
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Никита Алексеев
Одинаково бесполезно и неизвестно
+3
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karlsson27
Конгениально!
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psv300
Позорник старый
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justbored
Ответ fbd
жаль, что далеко не все поймут в чем же дело)))) действительно тонко))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно))))
Ну уж поделитесь сакральным знанием, не томничайте.))
+3
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Nick Dovgo
Ответ fbd
жаль, что далеко не все поймут в чем же дело)))) действительно тонко))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно))))
вряд ли это отсылка к аксиоме Эскобара
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achrustalev
Кринж.
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psv300
Позорник старый
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-DF-
Ох уж эти ловкие манипуляции от спорца - сравнил хоккей с Путиным с медиалигой журналист, задающий провокационный вопрос, но внезапно в заголовке ответ Мкдведева представили как сентенцию.
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Marathon50
Куда минусы отгружать?
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