Гендиректор «Зенита» Медведев сравнил игру в хоккей с Путиным с матчем в Медиалиге: «Это одинаково прекрасно»

Александр Медведев сравнил игру за «Чисто Питер» и хоккей с Владимиром Путиным.

– Что лучше: выходить на хоккейную площадку с президентом РФ или играть на легендарном «Петровском» в Медиалиге?

– Это одинаково здорова и прекрасно! – сказал гендиректор «Зенита».

Напомним, генеральный директор «Зенита» вышел на поле в стартовом составе в матче с ФК «10» Азамата Мусагалиева в Winline Медиалиге.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.