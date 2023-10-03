Дамир Трегулов: «Если бы «Деньги» играли более длинный сезон, то выступление команды было бы успешнее»

Дамир Трегулов подвел итоги четвертого сезона Winline Медиалиги для ФК «Деньги».

«Во втором сезоне мы были в полуфинале, из-за длинной группы было время вкатиться? Да, у нас там был старт сезона лучше, но мы и там начали набирать ход уже в конце группового этапа.

Мне кажется, если бы мы играли более длинный сезон, то наше выступление было бы успешнее.

Как оценю Дьякова в роли тренера? Ну, не тренер, скорее, тренеришка, как говорил классик. На самом деле Виталя – шикарный тренер, но он еще не убил в себе футболиста. У него отличный коннект с командой. Тренировки с атмосферой – я люблю, когда можно посмеяться.

Он поставил игру. Но я благодарен и предыдущему тренеру – Сэму. Он очень многое нам дал.

Помогает ли кто-то Дьякову? Ему очень сильно помогает Тига. Это его помощник, правая рука. Тига всячески оскорбляет его, что мотивирует Дьякова быть лучшим», – сказал форвард ФК «Деньги» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.