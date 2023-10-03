Дамир Трегулов: «Если бы «Деньги» играли более длинный сезон, то выступление команды было бы успешнее»

Теги Андрей Семенчук Виталий Дьяков Георгий Тигиев Дамир Трегулов Winline Медиалига ФК Деньги Медиафутбол

Дамир Трегулов подвел итоги четвертого сезона Winline Медиалиги для ФК «Деньги».

«Во втором сезоне мы были в полуфинале, из-за длинной группы было время вкатиться? Да, у нас там был старт сезона лучше, но мы и там начали набирать ход уже в конце группового этапа.

Мне кажется, если бы мы играли более длинный сезон, то наше выступление было бы успешнее.

Как оценю Дьякова в роли тренера? Ну, не тренер, скорее, тренеришка, как говорил классик. На самом деле Виталя – шикарный тренер, но он еще не убил в себе футболиста. У него отличный коннект с командой. Тренировки с атмосферой – я люблю, когда можно посмеяться.

Он поставил игру. Но я благодарен и предыдущему тренеру – Сэму. Он очень многое нам дал.

Помогает ли кто-то Дьякову? Ему очень сильно помогает Тига. Это его помощник, правая рука. Тига всячески оскорбляет его, что мотивирует Дьякова быть лучшим», – сказал форвард ФК «Деньги» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий