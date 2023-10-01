Егоров о матче с «Титаном»: «Хотели играть на большом стадионе. На «Москвиче» невозможно организовать нормальную поддержку»
Дмитрий Егоров недоволен местом проведения матча с «Титаном».
Встреча Winline Медиалиги за 1-е место в группу D проходи на малом поле стадиона «Москвич».
«Обменялся колкостями с Зуевым? Честно говоря, не читаю канал Зуева, поэтому не знаю какими колкостями он обменивался. Пару каких-то вещей я про него написал.
Как пройдет матч? Все зависит от того, как будут работать судьи. Если судьи будут принимать неправильные решения, то, конечно, я буду отстаивать свою команду.
Так как делал в прошлом году Жилинский – любой сойдет с ума. Если бы Зуев был на моем месте, он бы тоже был очень недоволен.
Справедливо ли, что мы играем на «Москвиче»? Для меня было бы более справедливо – если бы мы играли на нормальном большом стадионе.
А так мы даже особо сюда людей не звали, потому что здесь невозможно нормальную поддержку организовать», – сказал президент «БроукБойз».
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