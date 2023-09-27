Супергерои из «БроукБойз» – звезды 4-го тура Winline Медиалиги по итогам голосования в нашем телеграм-канале

Теги Winline Медиалига Starmix БроукБойз «Скоропуп» Илья Скоропупов Адис Саидкасимов ЛФК «Титан» FC Bus Медиафутбол

Супергерои из «БроукБойз» – звезды четвертого тура Winline Медиалиги.

Они победили в голосовании в нашем медиафутбольном телегам-канале, набрав 67% голосов.

Также в номинации был представлен победный буллит Адиса (FC Bus, 7%) и покер Скоропупа красным мячом («Титан», 26%).

«Броуки» в матче против Starmix вышли на второй тайм в костюмах супергероев: Халк, Тор, Человек-паук, Донателло из «Черепашек ниндзя», Дэдпул, Флэш, Супермен.

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