Гаучо, Дьяков и Мазур –в символической сборной 4-го тура Медиалиги по мнению подписчиков
Представлена символическая сборная 4-го тура Winline Медиалиги.
Сборная сформирована на основе голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru.
Символическая сборная 4-го тура
Вратарь: Дмитрий Сычев (2Drots);
Защитники: Артем Талабко (2Drots), Виталий Дьяков (ФК «Деньги»), Гудай (2Drots), Никита Балашов (FC Bus);
Полузащитники: Слон (2Drots), Скоропуп («Титан»), Бала (2Drots), Мазур («БроукБойз»);
Нападающие: Константин Корж («БроукБойз»), Гаучо (2Drots).
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