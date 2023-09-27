Гаучо, Дьяков и Мазур –в символической сборной 4-го тура Медиалиги по мнению подписчиков

Представлена символическая сборная 4-го тура Winline Медиалиги.

Сборная сформирована на основе голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru.

Символическая сборная 4-го тура

Вратарь: Дмитрий Сычев (2Drots);

Защитники: Артем Талабко (2Drots), Виталий Дьяков (ФК «Деньги»), Гудай (2Drots), Никита Балашов (FC Bus);

Полузащитники: Слон (2Drots), Скоропуп («Титан»), Бала (2Drots), Мазур («БроукБойз»);

Нападающие: Константин Корж («БроукБойз»), Гаучо (2Drots).