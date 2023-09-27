Гаучо, Дьяков и Мазур –в символической сборной 4-го тура Медиалиги по мнению подписчиков

Теги «Гудай» Денис Гудаев Виталий Дьяков Илья Мазуров «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Константин Корж Winline Медиалига ФК Деньги БроукБойз Гаучо Артем Талабко Дмитрий Сычев «Скоропуп» Илья Скоропупов Александр Балашов ЛФК «Титан» FC Bus Никита Балашов Медиафутбол

Представлена символическая сборная 4-го тура Winline Медиалиги.

Сборная сформирована на основе голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru.

Символическая сборная 4-го тура

Вратарь: Дмитрий Сычев (2Drots);

Защитники: Артем Талабко (2Drots), Виталий Дьяков (ФК «Деньги»), Гудай (2Drots), Никита Балашов (FC Bus);

Полузащитники: Слон (2Drots), Скоропуп («Титан»), Бала (2Drots), Мазур («БроукБойз»);

Нападающие: Константин Корж («БроукБойз»), Гаучо (2Drots).

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