«Титан» – богатая команда. Что им, жалко нам на посиделку в бане перевести?» Генич о компенсации за Арби

Константин Генич ждет компенсацию от «Титана» за вратаря Арби.

«Насколько я знаю, у Арби был разговор с Шамой еще перед сезоном, они сошлись, что как минимум до трансферного окна Арби остается в « ».

Я лично пообщался с Арби, он рассказал о желании перейти в « ». Мы всегда готовы отпустить игрока, если он уходит по-человечески.

Помимо Долгушина, который перешел сначала в «Амкал», а потом и в ФК «10», нас покинули Дато Деметрадзе (в «Сахалинец») и Кирилл Кашеутов (в «Бей Беги»).

У нас нет контрактов с игроками, все на человеческих отношениях. Я благодарен Герману за то, что он солидно себя повел как представитель солидного клуба и перевел компенсацию за Долгушина. От «Бей Беги», Соболева и Джикии сообщений не было. Это же касается и «Сахалинца».

Шама пытался откупиться за Арби резервным вратарем, не получилось. Я у Арби спросил: «Где компенсация за тебя?» Может, на тему еще поговорим с Шамой и Зуевым. Команда богатая, у них завод свой. Что им, жалко перевести нам на какую-нибудь посиделку в бане?» – сказал главный тренер ФК «Матч ТВ».