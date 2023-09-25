«Титан» – богатая команда. Что им, жалко нам на посиделку в бане перевести?» Генич о компенсации за Арби
Константин Генич ждет компенсацию от «Титана» за вратаря Арби.
«Насколько я знаю, у Арби был разговор с Шамой еще перед сезоном, они сошлись, что как минимум до трансферного окна Арби остается в «Матч ТВ».
Я лично пообщался с Арби, он рассказал о желании перейти в «Титан». Мы всегда готовы отпустить игрока, если он уходит по-человечески.
Помимо Долгушина, который перешел сначала в «Амкал», а потом и в ФК «10», нас покинули Дато Деметрадзе (в «Сахалинец») и Кирилл Кашеутов (в «Бей Беги»).
У нас нет контрактов с игроками, все на человеческих отношениях. Я благодарен Герману за то, что он солидно себя повел как представитель солидного клуба и перевел компенсацию за Долгушина. От «Бей Беги», Соболева и Джикии сообщений не было. Это же касается и «Сахалинца».
Шама пытался откупиться за Арби резервным вратарем, не получилось. Я у Арби спросил: «Где компенсация за тебя?» Может, на тему еще поговорим с Шамой и Зуевым. Команда богатая, у них завод свой. Что им, жалко перевести нам на какую-нибудь посиделку в бане?» – сказал главный тренер ФК «Матч ТВ».
Комментарии