«Сегодня полный sold out. Билеты за 100 рублей не придают никакой ценности болельщику». Балакирев о ценах на билеты на игру с 2Drots

Илья Балакирев рассказал о ценах на билеты на матч с 2Drots.

Сегодня «Чисто Питер» крупно проиграл «дротам» на «Петровском» в матче 4-го тура группового раунда Winline Медиалиги (0:3).

До матча представители 2D критиковали «ЧП» за высокие цены на билеты.

«Сегодня полный sold out. Давайте по-честному, билеты за 100 рублей не придают никакой ценности болельщику. Когда ты покупаешь [билет за такие деньги], можешь не прийти.

Герман рассказывал, что на матч в Нижнем Новгороде продали шесть с половиной тысяч билетов, а пришли две с половиной тысячи. Нам это не нужно, потому что это неэффективно.

Спрос рождает предложение. Сегодня все получилось, полный sold out. У нас были билеты и по 300 рублей, и по 1500 рублей, и бизнес-клуб с ресторанным обслуживаем за 5000 рублей. Все продали.

Деньги идут на функционирование команды «Чисто Питер», на выезды в Москву. Нам их Медиалига не оплачивает», – сказал руководитель «Чисто Питер».

«Питерский беспредел – билеты от 700 рублей. Это «Зенит» делает, а не Медиалига». Жека 2D о матче с «Чисто Питер»