Супергерои вышли в матче Медиалиги! «Броуки» переоделись в костюмы и устроили яркое шоу

«Броуки» подготовили перфоманс на матч 4-го тура Winline Медиалиги со Starmix.

Медийные игроки переоделись в костюмы супергероев и провели на поле почти 4 минуты чистого времени в начале 2-го тайма.

Райзен переоделся в Человека-паука, Дмитрий Егоров – Капитан Америка, Саня Фифа – Тор, блогеры с канала Губиньо – Дэдпул и Флэш, Александр Ткачук – Черепашка-ниндзя, Макей – Халк, Супермен – гендиректор клуба Андрей Кузьменко. Рэпер Чипинкос стал Человеком-чипинкосом и вышел на поле без костюма, как и голкипер Иван Зириков.

А супергерои и правда помогли. После первого тайма в матче «БроукБойз» со Starmix была ничья (2:2), а завершилась игра разгромной победой супергероев – 7:2.

Позже в трансляции Winline Медиалиги игрок основного состава Корж рассказал, что медийные игроки «Броуков» заперли основной состав в раздевалке, футболисты пропустили начало 2-го тайма и увидели, кто играет на поле лишь в трансляции.

А Райзен, президент команды, еще и произнес супергеройскую речь.

Источник: телеграм-канал «Некласико»