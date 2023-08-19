Егоров в ответ на слова Зирикова о Давыдове: «Я хочу, чтобы Дава был с командой. Но он должен проявить лояльность и желание»
Дмитрий Егоров отреагировал на слова Ивана Зирикова о Сергее Давыдове.
Ранее вратарь «БроукБойз» Зириков заявил: «Хочу, чтобы было как раньше. Чтобы Серега Давыдов зажигал на бровке».
«По поводу Давы – я тоже категорически хочу, чтобы он был рядом с командой и участвовал в создании контента.
Но Серега должен сам показать это желание. Появиться, проявить лояльность и желание быть рядом.
В иной ситуации мои доводы бьются другими козырями», – ответил на слова Зирикова президент «БроукБойз».
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