Камил Гаджиев: «Эль Матадора наказывать не будем. Не имею ничего против, что наглецам, распускающим грязный язык, объясняют, как себя вести»

Камил Гаджиев заявил, что Fight Nights не накажут Эль Матадора за удар соперника.

После матча 3-го тура Winline Медиалиги Fight Nights – «Бей Беги» (6:2) произошла стычка между Эль Матадором (FN) и Шулей («ББ»), в ходе которой игрок Fight Nights ударил соперника по лицу.

«Скажу коротко всем тем, кто говорит, что Аму [Эль Матадора] надо наказать. Никто его наказывать не будет. Он предупреждал Шулю, что этим закончится, тот его не услышал.

Давайте разделять: если бы это произошло на поле, если бы Ама позволил себе распускать руки на поле, то да, был бы серьезный разговор и были бы последствия в отношении него внутри команды. И от нас как от старших.

Но это было вне пределов поля, и я могу сказать, что ничего не имею против того, что всяким наглецам, которые распускают свой грязный язык, периодически ребята объясняют, как себя надо вести. Иначе этому конца-края не будет. Все будут считать, что можно кому угодно и что угодно говорить и за это ничего не будет. Это не совсем так, и случай между Амой и Шулей это подтвердил.

И повторюсь еще раз для всех тех, кто пишет комментарии: «Вот, его надо дисквалифицировать и так далее». Если бы Ама или другой наш игрок бил его на футбольном поле, позволил бы себе рукоприкладство в отношении игрока другой команды, то это публичная история, и мы их никогда не поддерживаем. И были бы применены меры, санкции и так далее.

А здесь другое: он его предупредил, что за слова придется отвечать? За слова пришлось отвечать. Давайте из этого тоже великой проблемы не делать, пусть из нее делают проблему те, кто очень любит поболтать не по адресу», – сказал президент Fight Nights Камил Гаджиев.