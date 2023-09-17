Fight Nights играет с «Бей Беги» в заключительном матче 3-го тура Медиалиги
Fight Nights и «Бей Беги» встречаются в матче 3-го тура Winline Медиалиги.
Воскресенье, 17 сентября
Fight Nights – «Бей Беги» – 2:2 (идет первый тайм)
Fight Nights (стартовый состав): Лукичев, Гига, Семахин, Мура, Лысов, Аба, Батяй, Острый, Заикин, Барыш, Павлюченко.
«Бей Беги» (стартовый состав): Кушеутов, Михайлов, Новик, Джуни, Шуля, Артак, Полик, Ахмаев, Криш, Ника, Пухов.
Гол: 0:1 – Сева, 1:1 – Острый, 2:1 – Заика, 2:2 – Пухов
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
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