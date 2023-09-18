Хавбек 2Drots Алекс Месси: «Процентов 70, что мы выиграем Кубок»
Футболисты 2Drots дали прогноз на победу команды в Фонбет Кубке России.
Алекс Месси: «Я думаю, процентов 70, что мы выиграем Кубок».
Биг Смоук: «Если быть реалистом, я дал бы процентов 40%».
Богдан Тимошенко: «Химки» мы точно вынесем, брат. Спокойно. Если они вторым составом выйдут, я вообще считаю, так же, как с «Дружиной» можно закругляться».
Вчера 2Drots обыграли «Дружину» в матче группового этапа Winline Медиалиги (6:0). Матч прошел в Кирове.
В следующем раунде Пути регионов 2Drots сыграет с «Химками». Матч состоится на следующей неделе, точная дата начала матча станет известно позже.
Чел назвался Месси, а другой Биг Смоук 🤣🤣
Развитие как у 10-летних кто в гта играет