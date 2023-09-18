Хавбек 2Drots Алекс Месси: «Процентов 70, что мы выиграем Кубок»

Теги ФОНБЕТ Кубок России 2Drots Winline Медиалига Биг Смоук Богдан Тимошенко Алекс Месси Медиафутбол

Футболисты 2Drots дали прогноз на победу команды в Фонбет Кубке России.

Алекс Месси: «Я думаю, процентов 70, что мы выиграем Кубок».

Биг Смоук: «Если быть реалистом, я дал бы процентов 40%».

Богдан Тимошенко: «Химки» мы точно вынесем, брат. Спокойно. Если они вторым составом выйдут, я вообще считаю, так же, как с «Дружиной» можно закругляться».

Вчера 2Drots обыграли «Дружину» в матче группового этапа Winline Медиалиги (6:0). Матч прошел в Кирове.

В следующем раунде Пути регионов 2Drots сыграет с «Химками». Матч состоится на следующей неделе, точная дата начала матча станет известно позже.

2Drots все же доехали до Кирова – и город сошел с ума!
 

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9 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
🤣🤣🤣🤣😁 они играли с какими-то нулями, их Балтика закроет под воздействием Балтики 9 9-0
Чел назвался Месси, а другой Биг Смоук 🤣🤣
Развитие как у 10-летних кто в гта играет
+16
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+16
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Алексей Петров
лучше бы zadrots назвались!!!
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Илья Сутурин
Сказочный конечно
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За Кубань!
Головокружение от успехов. Я уже почти хочу, чтобы их пустили в Премьер Лигу, где их пустят по кругу. Хотя зная наши реалии, если их таки всунут в ПЛ, любыми способами будут тащить за уши, чтобы показать, что делалось это не зря.
+1
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Shuller18
Ответ Гегенпрессинг Рангника
🤣🤣🤣🤣😁 они играли с какими-то нулями, их Балтика закроет под воздействием Балтики 9 9-0 Чел назвался Месси, а другой Биг Смоук 🤣🤣 Развитие как у 10-летних кто в гта играет
Да они ради внимания так говорят) Чтобы такие как ты отреагировали
+3
-2
+1
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Алексей Петров
Ответ Алексей Петров
лучше бы zadrots назвались!!!
или 2ZaDtots!!! или просто
+1
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Vatikan
Месси велик! Гоат! Лучший!
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artem saribekyan
Команда Задротс очень хорошая ..
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