Хавбек 2Drots Алекс Месси: «Процентов 70, что мы выиграем Кубок»

Футболисты 2Drots дали прогноз на победу команды в Фонбет Кубке России.

Алекс Месси: «Я думаю, процентов 70, что мы выиграем Кубок».

Биг Смоук: «Если быть реалистом, я дал бы процентов 40%».

Богдан Тимошенко: «Химки» мы точно вынесем, брат. Спокойно. Если они вторым составом выйдут, я вообще считаю, так же, как с «Дружиной» можно закругляться».

Вчера 2Drots обыграли «Дружину» в матче группового этапа Winline Медиалиги (6:0). Матч прошел в Кирове.

В следующем раунде Пути регионов 2Drots сыграет с «Химками». Матч состоится на следующей неделе, точная дата начала матча станет известно позже.

2Drots все же доехали до Кирова – и город сошел с ума!

