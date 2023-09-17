Славон о новой форме «Денег»: «Она мне не очень импонирует, но она будет обсуждаемой»

Славой высказался о новой форме ФК «Деньги».

«Ха-ха-ха! Я ее когда увидел, подумал, что это вообще? Иллюминаты, массоны, глаз смотрит, треугольники...

У меня была ассоциация с игрой, где много всякой всячины и надо выбрать две одинаковые, тогда побеждаешь в игре. Я когда ее увидел... Просто накидали листвы какой-то.

А вообще я понимал, что хоть она мне не очень импонирует, но она будет обсуждаемой, потому что так никто не заморачивался», – сказал Славон в интервью Sports.ru.

«Деньги» презентовали новую форму, защищающая от сглаза, нечистой силы и негатива