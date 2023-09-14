На матч Медиалиги «Сахалинец» – «Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов. Игра пройдет в Беларуси на «Борисов-Арене»

Теги Борисов-Арена Амкал Winline Медиалига Народная Команда МФК Сахалинец Сергей Брейн FC DMedia Медиафутбол

На матч WInline МФЛ «Сахалинец» – «Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов.

Об этом сообщил руководитель «Сахалинца» Сергей Брейн.

Игра состоится в рамках 2-го тура регулярного чемпионата и пройдет на «Борисов-Арене» в Беларуси.

Вместимость «Борисов-Арены» 13 126 зрителей.

Также в этот день состоится товарищеский матч между белорусским медиафутбольными DMedia (медиакоманда минского «Динамо») и «Народной Командой» (медиакоманда болельщиков «Спартака»).

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4 комментария

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ABPOP
даже самому интересно стало откуда у нас столько народу возьмётся))))
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Барыга блинами
Население Борисова 145 000, на матчи ходит в среднем 3-4 тысячи. А теперь возьмите калькулятор и посчитайте какой процент ходит на БАТЭ в Борисове. Откуда столько людей набрали на любителей?
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Ярик01
Ответ Барыга блинами
Население Борисова 145 000, на матчи ходит в среднем 3-4 тысячи. А теперь возьмите калькулятор и посчитайте какой процент ходит на БАТЭ в Борисове. Откуда столько людей набрали на любителей?
От Минска час езды, а тут событие, приедет, как его там, ну какие клички у популярных медиафутболистов есть, а Киркоров приедет!
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