На матч Медиалиги «Сахалинец» – «Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов. Игра пройдет в Беларуси на «Борисов-Арене»
На матч WInline МФЛ «Сахалинец» – «Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов.
Об этом сообщил руководитель «Сахалинца» Сергей Брейн.
Игра состоится в рамках 2-го тура регулярного чемпионата и пройдет на «Борисов-Арене» в Беларуси.
Вместимость «Борисов-Арены» 13 126 зрителей.
Также в этот день состоится товарищеский матч между белорусским медиафутбольными DMedia (медиакоманда минского «Динамо») и «Народной Командой» (медиакоманда болельщиков «Спартака»).
4 комментария