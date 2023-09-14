На матч Медиалиги «Сахалинец» – «Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов. Игра пройдет в Беларуси на «Борисов-Арене»

На матч WInline МФЛ «Сахалинец» – «Амкал» реализовано более 10 тысяч билетов.

Об этом сообщил руководитель «Сахалинца» Сергей Брейн.

Игра состоится в рамках 2-го тура регулярного чемпионата и пройдет на «Борисов-Арене» в Беларуси.

Вместимость «Борисов-Арены» 13 126 зрителей.

Также в этот день состоится товарищеский матч между белорусским медиафутбольными (медиакоманда минского «Динамо») и « » (медиакоманда болельщиков «Спартака»).