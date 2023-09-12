«Сахалинец» не приехал на челлендж Winline Медиалиги. На команду наложат штраф

Теги 2Drots Winline Медиалига Богдан Тимошенко МФК Сахалинец Сергей Брейн Медиафутбол

«Сахалинец» не принял участие в челлендже Winline Медиалиги перед 3-м туром.

Об этом сообщил Богдан 2Drots.

«Извиняюсь. Я лично не увидел сообщение в группе организаторов по поводу челленджа. Полностью мой косяк.

Вчера допоздна были на стадионе, сегодня день рождения. С утра тоже не увидел сообщения. Извиняемся. Во всем готовы принимать участие и радовать вас. Извините», – заявил спортивный директор «Сахалинца» Сергей Брейн в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Перед каждый туром МФЛ проводит челлендж между командами. До конца группового этапа МФЛ-4 лига разыгрывает опцию использования 12-го игрока на 3 минуты чистого игрового времени.

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