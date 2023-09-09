Евгений Спиряков: «Наконец-то я не поседел после матча. Наконец-то! Хоть один матч мы можем так!»

Евгений Спиряков высказался после матча «Амкала» в Нижнем Новгороде.

«Ожидал, что будет уверенная победа, но чтоб так – нет. Наконец-то! Наконец-то я не поседел после матча, если честно. Наконец-то! Хоть один матч мы можем так сыграть в жизни своих за год, мне кажется, первый матч такой. Я не помню.

Стадион уже совсем привычный. Уже третий раз здесь. Естественно, я захожу в чашу – классный стадион, кайфовый. Всегда приятно домой приехать. В первую очередь, потому что можно к бабушке заехать сначала. Это вот кайф.

Вратари? Муха сделал идеальный сэйв . А Леха, несмотря на то что вышел на две минуты, уже успел выйти высоко, как я бы и хотел того, дать хорошую передачу. В общем, молодец», – рассказал тренер вратарей « » в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

«Амкал» разгромил ФК «Матч ТВ» в рамках 2-го тура – 0:6. Центральный защитник Захаров сделал хет-трик.