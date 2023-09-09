Защитник «Амкала» Захаров: «Мы ждем чемпионства!»

Иван Захаров высказался о хет-трике в ворота «Матч ТВ».

«Ощущения самые положительные. Главное, что выиграли. Для меня как защитника важно, что сыграли на ноль. То, что получилось забить 3 – это приятный бонус. Я всегда стараюсь идти вперед, у меня такой стиль. Получилось забить со стандартов.

Победа была не совсем легкая, после первого тайма, если помните, 0:0 счет был. Получилось добавить во втором тайме и победить. По игре мы знали, что мы победим, но надо было приложить после первого тайма усилия.

На самом деле все получалось, не хватало остроты и решительности в конечной фазе. Добавили замены, получилось забить. Мы ждем чемпионства!», – рассказал защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

«Амкал» разгромил ФК «Матч ТВ» в рамках 2-го тура Winline Медиалиги – 0:6. Центральный защитник Захаров сделал хет-трик.