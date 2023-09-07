Фанки об участии в Кубке Фиферов: «Наверное, ошибку допустили, что отказались»

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Фанки объяснил, почему не участвовал в Кубке Фиферов.

«Почему не участвовал в Кубке Фиферов? Мы могли играть с пацанами из «Амкала», но сами отказались. Думали, что будет пауза между МФЛ и МКС – у всех будет отдых, чтобы не все лето в Москве проводить.

По итогу, там паузы не было, тренировки сразу у всех начались. Наверное, ошибку допустили, что отказались. Одному сыграть? Одному мне не предлагали.

FC Bus в КФ? Нас же не звали. Думаю, это из-за того, что я канал сейчас не веду. Да и невозможно было одному пойти. Все нормально, заслуженно.

За кого болел? За Клена. Конкретно с самого начала», – сказал хавбек FC Bus, арендованный у «Амкала», в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвееевым.

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