Фанки об участии в Кубке Фиферов: «Наверное, ошибку допустили, что отказались»

Фанки объяснил, почему не участвовал в Кубке Фиферов.

«Почему не участвовал в Кубке Фиферов? Мы могли играть с пацанами из «Амкала», но сами отказались. Думали, что будет пауза между МФЛ и – у всех будет отдых, чтобы не все лето в Москве проводить.

По итогу, там паузы не было, тренировки сразу у всех начались. Наверное, ошибку допустили, что отказались. Одному сыграть? Одному мне не предлагали.

FC Bus в КФ? Нас же не звали. Думаю, это из-за того, что я канал сейчас не веду. Да и невозможно было одному пойти. Все нормально, заслуженно.

За кого болел? За Клена. Конкретно с самого начала», – сказал хавбек FC Bus, арендованный у « », в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвееевым.