«Амкал» ведет в матче с FC Bus в 1-м туре Медиалиги. Идет 2-й тайм – 3:0
«Амкал» и FC Bus встречаются в 1-м туре Winline Медиалиги.
3 сентября, воскресенье
«Амкал» – FC Bus – 3:0 (1:0)
«Амкал» (стартовый состав): Мухин, Долгушин, Кузя, Имай, Захаров, Эрик, Прокоп, Дубчак, Гооге, Дуб.
FC Bus (стартовый состав): Саитгареев, Карл, Звонков, Каджик, Делима, Ораз, Балашов, Кравченко, Петросян, Лепский, Лога.
Голы: 1:0 – Прокоп, 2:0 – Левшук, 3:0 – Карат
Удаление: Саитгареев (прямая красная)
Матч проходит в Одинцове на стадионе «Центральный».
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