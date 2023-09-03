«Амкал» ведет в матче с FC Bus в 1-м туре Медиалиги. Идет 2-й тайм – 3:0

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«Амкал» и FC Bus встречаются в 1-м туре Winline Медиалиги.

3 сентября, воскресенье

«Амкал» – FC Bus – 3:0 (1:0)

«Амкал» (стартовый состав): Мухин, Долгушин, Кузя, Имай, Захаров, Эрик, Прокоп, Дубчак, Гооге, Дуб.

FC Bus (стартовый состав): Саитгареев, Карл, Звонков, Каджик, Делима, Ораз, Балашов, Кравченко, Петросян, Лепский, Лога.

Голы: 1:0 – Прокоп, 2:0 – Левшук, 3:0 – Карат

Удаление: Саитгареев (прямая красная)

Матч проходит в Одинцове на стадионе «Центральный».

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