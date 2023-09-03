Фанки после матча с «Амкалом»: «Ожидал, что сыграю побольше, но как получилось. Расстроен по игре»

Теги Амкал Winline Медиалига Фанки FC Bus Медиафутбол

Фанки высказался после поражения FC Bus в матче 1-го тура Winline Медиалиги.

Команда Гатаговых проиграла «Амкалу» (2:3), забив в концовке бонусным мячом.

«Почему сыграл всего 23 секунды? Это максимально возможное время. Честно, я только первую неделю в общей группе – восстанавливался после перелома.

Честно, ожидал, что сыграю побольше, но как получилось, как решил тренерский штаб.

Конечно, думал, что получу побольше игрового времени. Как случилось, так и случилось. Я не расстроен, больше расстроен по игре, потому что, когда 3:0 было, вообще не по игре. Как-то глупо, легко все. Из-за этого обидно.

2:3, скорее, тоже не по игре, потому что после удаления нас возили. До удаления по игре точно ничья, а суммарно – 1:3, как это и получилось, просто бонусный», – сказал полузащитник FC Bus, арендованный у «Амкала», в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

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