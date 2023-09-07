Сослан Гатагов о ситуации с Володей: «Думаю, а на ### он мне такой нужен?»

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Winline Медиалига Родина Медиа «Володя XXL» Владимир Горяинов «T-Killah» Александр Тарасов ЛФК «Титан» Александр Зуев FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов прокомментировал ситуацию с уходом Володи XXL из FC Bus.

21-летний нападающий перешел в «Родину Медиа» перед стартом 4-го сезона Winline Медиалиги.

«Володя был несистемный игрок, он добавлял эмоции своей игрой. Он, скорее, может из структуры выпадать. Особенно в обороне он иногда выключается.

Володя говорит, что он не благодарен только мне? Да по ###. Мы не предложили никакие условия, поэтому он ушел? Александр Титанович (Зуев, президент «Титана» – Sports.ru), если вы мне дадите разрешение, я на следующей конференции раскрою детали переговоров между Володей и «Титаном». То, как он говорил, как он себя по ########## вел... Свидетели с его стороны – Майк или Крап.

Медиакомьюнити знает, как он общается. Ему поступило хорошее предложение от «Титана», учитывая сколько он стоит. Скажу так, ему предлагали долгосрочное сотрудничество.

Когда у тебя не очень хорошее ментальное состояние, долги под тысяч 300 и проблемы со здоровьем, мне кажется, не надо газовать и говорить, что какие-то мизерные условия предложили.

По рынку ФНЛ 100 тысяч рублей – это ###### какие деньги. Мы ему 100 тысяч предлагали. Он начинает говорить, что мы ему не заплатили за август. Володя получил травму, а на восстановлении не посетил ни одну процедуру, рекомендации врачей он не соблюдал. Он ездил в Питер на Basement.

Мне звонили и спрашивали про него. Я думаю, а на ### он мне такой нужен? За его хороший отрезок, скажу, по-футбольному у меня к нему вопросов не было, но началась, что ему плохо, надо сыграть в Кубке, и он начал общаться с Саней [Текилой].

У меня был принцип, если не хотите общаться со мной, то есть регламент. Я могу не отпускать игрока. Но уже в конце, с помощью Алана [Гатагова], пусть ему спасибо скажет, я его отпустил.

Его уход в «Родину Медиа», команду чемпиона МФЛ, – это должен быть шаг вперед. Он уже голевую отдал в сложном матче, где счет 4:0 уже был», – сказал президент FC Bus.

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