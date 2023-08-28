Никита Ковальчук будет комментировать матчи «БроукБойз». Сейчас он спортивный директор академии «Арис» Лимасол
Никита Ковальчук станет голосом команды «БроукБойз».
«Картавый Ник будет комментировать наши матчи, предложил ему быть голосом «Броуков». Он будет комментировать в роликах, а не на трансляциях, так как живет в другой стране», – сказал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров на стриме.
Напомним, Ранее Ковальчук входил в тренерский штаб молодежки «Сочи», тренировал в Латвии «Метту» и ФК «Картавый футбол».
Осенью 2022-го он выиграл первый трофей в карьере – женский клуб «Метта», который он возглавлял, завоевал Кубок Латвии.
Сейчас он работает спортивным директором академии «Арис» Лимасол.
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