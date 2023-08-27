Руководитель Starmix Мойтон после попадания в МФЛ-4: «Это наше место в группе. Мы его забрали!»

Руководитель Starmix Мойтон высказался после попадания в групповой раунд МФЛ-4.

дважды обыграл «Наше Дело» (2:1, 4:0) и по сумме двух встреч и вышел в групповой раунд 4-го сезона , где сыграет с «Бей Беги», «БроукБойз», «Титаном» и Fight Nights.

«Да! Во-первых, нервничать надо до конца, если достойный соперник. Несмотря на всю грязь, мы их уважали и верили, что они могут нас сделать. Сегодня мы были сильнее! Спасибо всем! Это наше место в группе. Мы его забрали!

Дисквалификация из-за красной карточки? Почему? Это что значит? А, я руководство. Мне можно. Я буду стоять на бровке и разгонять медийно. Медийка растет, подписчики идут.

Сибскана, что-нибудь сделай со своим рэпом. Просто ужасно. Я тебе это весь говорю. Позвони, сделаю тебе что-нибудь нормальное.

Я и не собирался выходить в группе, я собирался делать так, чтобы наша команда была узнаваемой, чтобы никто не мог сказать, мы фигня.

Отличие от 1-го сезона? Абсолютно новый состав. Та душа, которая сейчас зародилась, это... Я помню 2Drots, мы с ними играли на МКС, помню, как у них зарождалось: сила, магия.

Сейчас мы готовы к этой магии, сила есть. Даже готов сказать, что если мы выйдем против 2Drots – это будет достойная игра, который мы даже можем победить», – сказал Мойтон в беседе в корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.