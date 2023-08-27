Игрок «Наше Дело» Нарек Симонян ударил по лицу кулаком футболиста Starmix.

В ответном стыковом матче Winline Медиалиги обыграл «Наше Дело» (4:0) и по сумме двух встреч (6:1) и вышел в групповой раунд 4-го сезона.

Во время игры футболист бойцовского промоушена «Наше Дело» Нарек Симонян ударил кулаком по лицу темнокожего футболиста Starmix, когда тот лежал на поле.

После эпизода арбитр показал Симоняну прямую красную карточку, а комментатор Сергей Дурасов в прямом эфире осудил поступок Нарека: «Ох, ой, ой. Ну, нет, ребята. Это полицейских вызывайте. Это на камеру попало. Симоняна надо удалить не просто с поля, а за пределы стадиона. Это ######. Это ######, так нельзя себя вести. Удаляйте нахер отсюда. Унести его надо нахер отсюда. Симоняна вот этого. Дурак, #####. Простите, все это попадает в эфир. Нет, какая Медиалига? Так нельзя себя вести».

«Стыдно ли мне за удар? Нет, конечно. Я поинтересовался как у него здоровье, все же хорошо. Вставай

Он сказал мне что-то, оттолкнул, послал меня куда подальше на своем языке. Он сэмоционировал первый. Так жестко, конечно, не нужно было делать. Я уже сделал, что я сделал.

Мне не стыдно, я поинтересовался, как у него дела. Мы с ним пообщались, все хорошо, пожали друг другу руки.

У меня есть серьезные вопросы к комментатору (Сергею Дурасову – Sporst.ru). Он послал меня в прямом эфире, поэтому я спрошу с него за это, передайте ему. Он не знает весь контекст», – сказал игрок «Наше Дело» Симонян после матча.