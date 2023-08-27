Футболист «Наше Дело» Симонян ударил кулаком по лицу темнокожего игрока Starmix в матче Медиалиги

Теги происшествия брань Winline Медиалига Starmix Сергей Дурасов Наше Дело Медиафутбол

Игрок «Наше Дело» Нарек Симонян ударил по лицу кулаком футболиста Starmix.

В ответном стыковом матче Winline Медиалиги Starmix обыграл «Наше Дело» (4:0) и по сумме двух встреч (6:1) и вышел в групповой раунд 4-го сезона.

Во время игры футболист бойцовского промоушена «Наше Дело» Нарек Симонян ударил кулаком по лицу темнокожего футболиста Starmix, когда тот лежал на поле.

После эпизода арбитр показал Симоняну прямую красную карточку, а комментатор Сергей Дурасов в прямом эфире осудил поступок Нарека: «Ох, ой, ой. Ну, нет, ребята. Это полицейских вызывайте. Это на камеру попало. Симоняна надо удалить не просто с поля, а за пределы стадиона. Это ######. Это ######, так нельзя себя вести. Удаляйте нахер отсюда. Унести его надо нахер отсюда. Симоняна вот этого. Дурак, #####. Простите, все это попадает в эфир. Нет, какая Медиалига? Так нельзя себя вести».

«Стыдно ли мне за удар? Нет, конечно. Я поинтересовался как у него здоровье, все же хорошо. Вставай

Он сказал мне что-то, оттолкнул, послал меня куда подальше на своем языке. Он сэмоционировал первый. Так жестко, конечно, не нужно было делать. Я уже сделал, что я сделал.

Мне не стыдно, я поинтересовался, как у него дела. Мы с ним пообщались, все хорошо, пожали друг другу руки.

У меня есть серьезные вопросы к комментатору (Сергею Дурасову – Sporst.ru). Он послал меня в прямом эфире, поэтому я спрошу с него за это, передайте ему. Он не знает весь контекст», – сказал игрок «Наше Дело» Симонян после матча.

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43 комментария

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Evgeny Trifonov
Зоопарк
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Отец Абду
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Зоопарк
Медиазоопарк или ЗооМедиа:)
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Artie Bukko
а что вы хотели от игрока команды "наше дело")))) кто не в курсе, наше дело это перевод с итальянского коза ностра )
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okkervil
Послал меня куда - то на своём языке. Куда - я не понял, но в рыло дал, так, на всякий случай.
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blаncо
Медиалига... Зачем смотреть, как какие-то люди плохо играют в футбол?
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Moffo
Гопник ещё и комментатору угрожает. Звездец.
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Михаил Опякин
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Футболшоу
пора закрывать это шапито
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Молодой Френки
Дисквалификация + возбуждение уголовного дела для "понаехавшего"
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CriminalJoint62
Ответ Artie Bukko
а что вы хотели от игрока команды "наше дело")))) кто не в курсе, наше дело это перевод с итальянского коза ностра )
Еще придает символичности к этому комментарию ваш никнейм)
+10
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Artie Bukko
Ответ CriminalJoint62
Еще придает символичности к этому комментарию ваш никнейм)
и когда мне показалось, что я завязал...
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Александр Зубков
Ответ Evgeny Trifonov
Зоопарк
Зоонян
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damondiamond
этот дурачок мало того, что ударил в лицо человека, так ещё и пошел с комментатора спрашивать))) надеюсь, с него полиция спросит за удар кулаком в лицо
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Джанлука Нальюка
АУЕ лига
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swinostyd
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Удаляйте хулигана назад в армению. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Алексей Ненахов
Зверёк опять отличился , даже не удивительно
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Крыс Пол
Что-то армяне невзлюбили темнокожих, уже второй случай за неделю.
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Рус Киссенжер
имя хорошее - Нарек.
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Artie Bukko
Ответ blаncо
Медиалига... Зачем смотреть, как какие-то люди плохо играют в футбол?
в принципе, я этим вопросом много лет задаюсь, смотря рпл)
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Juve164
Ответ okkervil
Послал меня куда - то на своём языке. Куда - я не понял, но в рыло дал, так, на всякий случай.
😂😂
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Karpins
В мире животных
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razraz
а при чём тут цвет кожи?
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heathen
"Ментов вызывайте" Дукалиса вызывайте!
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Juve164
Ментов вызывайте!
Я всё понимаю, что уважения к нашей полиции нет ни у кого, но комментатор должен иметь проф.этику всё-таки..
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fisher40
теперь с комментатора спросит.. ой, 🤡 этот Симонян и просто #####
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