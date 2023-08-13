Легенда «Зенита» Анюков будет заявлен за «Чисто Питер» на Медиалигу (Терлецкий)

Александр Анюков попадет в заявку «Чисто Питера» на 4-й сезон WInline Медиалиги.

Об это сообщил журналист Севастиан Терлецкий.

« » – медиафутбольная команда « ». За попадание в команда сойдется в стыковых матчах с Nikifilini. При успешном исходе «ЧП» попадет в группу D вместе с 2Drots, ФК «10», «Дружиной» и «Деньгами».

40 лет, он завершил игровую карьеру в 2020-м. За свою карьеру Александр стал 5-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка России, 4-кратный обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и бронзовым призер .

Ранее сообщалось, что с «ЧП» тренируется .