Легенда «Зенита» Анюков будет заявлен за «Чисто Питер» на Медиалигу (Терлецкий)

Теги Зенит Александр Анюков Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Евро-2008 Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Александр Анюков попадет в заявку «Чисто Питера» на 4-й сезон WInline Медиалиги.

Об это сообщил журналист Севастиан Терлецкий.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». За попадание в Медиалигу команда сойдется в стыковых матчах с Nikifilini. При успешном исходе «ЧП» попадет в группу D вместе с 2Drots, ФК «10», «Дружиной» и «Деньгами».

Анюкову 40 лет, он завершил игровую карьеру в 2020-м. За свою карьеру Александр стал 5-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка России, 4-кратный обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и бронзовым призер Евро-2008.

Ранее сообщалось, что с «ЧП» тренируется Анатолий Тимощук.

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7 комментариев

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Искуственный интеллект
Придется начать смотреть медиалигу
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munhin
Не кажется что - "По моей крысформации, легендарный защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков будет заявлен за Чисто Питер " и "Анюков в заявке «Чисто Питера» " - имеют разное значение?
+3
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Артем Галкин
На майке напишут Улыбка.
+2
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Знатный стахановец
Ни разу не смотрел эту лигу. Зырить, не зырить, прям теряюсь в желаниях...
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Опа, Митяй
Ну правильно, медийнее Анюкова надо поискать футболистов
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