Зириков о медиафутболе: «Хочу, чтобы было как раньше. Чтобы Серега Давыдов зажигал на бровке»

Теги Сергей Сергеевич Давыдов Иван Зириков Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Иван Зириков высказался о развитии медиафутбола и совмещении футбола с бизнесом.

«Медиафутбол становится более профессиональным? Отношусь к этому плохо. Хочу, чтобы было как раньше. Чтобы Серега Давыдов зажигал на бровке. Чтобы он выходил на первые 10 минут на поле с капитанской, а потом уходил.

Хотелось бы иметь 2-3 тренировки в неделю. Мешает ли медиафутбол моему бизнесу? Мы сразу с тренерским штабом обсудили, что у меня будет свой график подготовки. Ко мне нет вопросов по играм, поэтому мне разрешают так тренироваться», – сказал голкипер «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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