Голкипер «Броуков» Зириков о матче на «Динамо-Юни» в Минске: «Всегда приятно, когда что-то связано с «Динамо», хоть даже и не Москва»

Теги Динамо-Юни Иван Зириков Winline Медиалига БроукБойз FC DMedia Медиафутбол

Иван Зириков испытал особые чувства, играя с DMedia на «Динамо-Юни» в Минске.

«Я воспитанник «Динамо». Все ступеньки прошел. Все, что связано с «Динамо» вызывает во мне особенный трепет. И финал на МКС, где мы 20 тысяч заполнили. Это всегда приятно, когда что-то связано с «Динамо», хоть даже и не Москва. Это эмоции непередаваемые.

Тем более, здесь такие классные болельщики. Раздели меня полностью. У меня ничего не осталось. Пустой рюкзак увожу в Москву. Наверное, меня отругают, но надо будет выдать мне новую форму», – рассказал голкипер «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

«БроукБойз» обыграли в товарищеском матче новичка Winline Медиалиги DMedia (4:0).

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