Хавбек «БроукБойз» Мирзоалиев: «Были предложения из Второй лиги, но я не подхожу по гражданству»

Табриз Мирзоалиев рассказал, почему не сыграл за сборную Таджикистана.

«Пример Салама и сборной Таджикистана? У меня была ситуация до «Броуков», когда я еще в Сыктывкаре в мини-футбол играл. Меня вызывали в молодежную сборную Таджикистана в Турцию на подготовительный сбор.

Но у меня тогда свои мини-футбольные сборы были. Не получилось, потому что сказали, что у меня есть перспективы даже в сборной России играть.

Если бы я хоть один матч официальный за свою сборную сыграл, то пожизненно считался бы легионером. Если бы я пошел, например, в Первую лигу, то пришлось бы с такими же легионерами конкурировать, что сложнее.

Были ли предложения этим летом? Из Второй лиги были, но я туда по гражданству не подхожу. Из Первой лиги предложений не было», – рассказал хавбек «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

В ноябре 2022 года хавбек «БроукБойз» Салам Ашурмамадов был вызван в сборную Таджикистана.