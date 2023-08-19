Хавбек «БроукБойз» Мирзоалиев: «Были предложения из Второй лиги, но я не подхожу по гражданству»

Теги Первая лига Вторая лига Б сборная Таджикистана Новая генерация Winline Медиалига БроукБойз Салам Ашурмамадов Табриз Мирзоалиев Медиафутбол

Табриз Мирзоалиев рассказал, почему не сыграл за сборную Таджикистана.

«Пример Салама и сборной Таджикистана? У меня была ситуация до «Броуков», когда я еще в Сыктывкаре в мини-футбол играл. Меня вызывали в молодежную сборную Таджикистана в Турцию на подготовительный сбор.

Но у меня тогда свои мини-футбольные сборы были. Не получилось, потому что сказали, что у меня есть перспективы даже в сборной России играть.

Если бы я хоть один матч официальный за свою сборную сыграл, то пожизненно считался бы легионером. Если бы я пошел, например, в Первую лигу, то пришлось бы с такими же легионерами конкурировать, что сложнее.

Были ли предложения этим летом? Из Второй лиги были, но я туда по гражданству не подхожу. Из Первой лиги предложений не было», – рассказал хавбек «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

В ноябре 2022 года хавбек «БроукБойз» Салам Ашурмамадов был вызван в сборную Таджикистана.

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3 комментария

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lebedst
как стать корреспондентом Спортса?
я столько новостей клепать буду
+7
0
+7
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Не уверен!!
Так вот зачем медиалига? Для иностранцев, которые не могут во второй лиге играть и которых не зовут в первую лигу?
+2
0
+2
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Dvapyatdesyat
Интересно, а как же выглядело предложение из второй лиги, в которой он не может играть из-за гражданства? "Хэй, бро! У нас для тебя есть контакт, только мы тебе его не отдадим, потому что у тебя документов нет!"
+2
0
+2
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