Капитан «БроукБойз» Илья Давыдов о профессиональном футболе: «Не хотелось бы менять Медиалигу на Вторую лигу»

Илья Давыдов рассказал, ушел ли бы он в профессиональный футбол из «БроукБойз».

«Не хотелось бы менять Медиалигу на Вторую лигу, даже на команду под задачу. Хочется верить, что я могу играть хотя бы на уровне второй десятки Первой лиги.

Если позовет, например, «Кубань» с минимальной зарплатой – надо рассматривать условия. Тут же потенциально надо уезжать в другой город. Если клуб снимает квартиру – это уже хорошо.

Если бы мне пришло похожее предложение, я бы все равно его рассматривал. Таких шансов может и не выпасть в жизни», – рассказал защитник «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.