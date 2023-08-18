Капитан «БроукБойз» Илья Давыдов о профессиональном футболе: «Не хотелось бы менять Медиалигу на Вторую лигу»

Теги Первая лига Вторая лига Б Кубань Winline Медиалига БроукБойз Илья Давыдов Медиафутбол

Илья Давыдов рассказал, ушел ли бы он в профессиональный футбол из «БроукБойз».

«Не хотелось бы менять Медиалигу на Вторую лигу, даже на команду под задачу. Хочется верить, что я могу играть хотя бы на уровне второй десятки Первой лиги.

Если позовет, например, «Кубань» с минимальной зарплатой – надо рассматривать условия. Тут же потенциально надо уезжать в другой город. Если клуб снимает квартиру – это уже хорошо.

Если бы мне пришло похожее предложение, я бы все равно его рассматривал. Таких шансов может и не выпасть в жизни», – рассказал защитник «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

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2 комментария

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brodovan
Я знаю только одного Илью Давыдова. Но ему до медиалиги ещё далеко, он в Тоттенхэм перешёл недавно.
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Антимосковский
Илюха, прости конечно, но профессиональный футбол ты вряд ли потянешь с геморроем и таким лишним весом, лучше выпусти еще пару треш-обзоров или «днище», я очень скучаю по твоим видео!!!
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