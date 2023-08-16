Хавбек «Броуков» Мирзоалиев: «Самое простое, когда спокойно с шага бьешь»

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Табриз Мирзоалиев раскрыл секрет штрафных ударов.

«Мне так проще исполнять. Отрабатываю так. Мне проще с шага бить. Если по исполнению, да похоже [на Месси], но чтобы именно равняться – все равно это сложно.

Я пробовал разные варианты. С разбега, например. Но самое простое, когда спокойно с шага бьешь», – рассказал полузащитник «БроукБойз» в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

В «БроукБойз» Табриз – штатный исполнитель стандартов. 

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