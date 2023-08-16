Экс-хавбек «Барсы» Глеб будет в заявке GOATS в Медиалиге. На игрока также претендовал DMedia, но клуб не потянул зарплату игрока

Теги Крылья Советов Александр Глеб Барселона Арсенал Sports.ru Winline Медиалига GOATS FC DMedia Медиафутбол

Платон Дмитриев сообщил, что Александр Глеб не будет играть за DMedia.

«Мы планировали пригласить Александра Глеба, вели переговоры, но «Козлы» оказались более выгодными для него. Он будет в «Козлах» в этом сезоне.

Я думаю, что мы такие суммы не готовы платить, в принципе», – рассказал руководитель DMedia в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

DMedia – клуб-новичок из Беларуси в WInline Медиалиге. В борьбе за выход в основной этап турнира клубу предстоит сыграть стыковые матчи с казахстанским «Уральцем».

Напомним, 42-летний экс-футболист «Арсенала», «Барсы» и «Крыльев Советов» Глеб два предыдущих сезона Медиалиги был в заявке GOATS, но  на поле ни разу не появился. Родной брат Александра Вячеслав также в составе «Козлов» и является один из лидеров клуба.

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1 комментарий

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Yaki
Ну вот наверное Экс игрок арсенала к нему более применимо, там он действительно был топом.
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